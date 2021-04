Avis de recherche pour deux jeunes de Roosdaal (Brabant flamand)

Child Focus a lancé lundi soir un avis de recherche pour deux jeunes, Alejandro (10 ans) et Nand (14 ans), originaires de Roosdaal, près de Ninove.

Alejandro De Gols et Nand Gloris ont disparu dimanche. Child Focus précise qu’Alejandro porte des lunettes et était vêtu d’un T-shirt vert et d’un jeans bleu et que Nand portait un sweat à capuche rouge avec la mention «WB Boundaries», un jeans beige et une casquette des New York Yankees.

Toute information les concernant peut être communiquée à Child Focus au numéro de téléphone 116 000 ainsi qu’à la police via le 0800/30.300.