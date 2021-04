VIDÉOS | Mariés au premier regard: voici où en sont les candidats plusieurs mois après le tournage

Le dernier épisode de la téléréalité de RTL TVi a été diffusé dimanche soir. Quid des tourtereaux et des jeunes divorcés désormais?

Dimanche soir, les fans de «Mariés au premier regard» découvraient que deux des cinq couples, formés par des experts qui avaient analysé leur personnalité, avaient décidé de confirmer leur union. Il s’agissait de Laura de Perwez et Bastien de Charleroi ainsi que d’Emilie de Modave et Ludwig de Binche.

Plusieurs mois après ce tournage, ces deux couples sont-ils toujours ensemble? La réponse a été publiée sur la page Facebook de l’émission et elle est affirmative! Ils annoncent d’ailleurs qu’ils vont emménager ensemble, Laura et Bastien à Charleroi et Emilie rejoignant Ludwig du côté d’Epinois.

Parmi les divorcés, seul l’Habaysien Florentin a retrouvé l’amour dans les bras d’une autre. Son ex-femme Jennifer, de même que Cinthia, Adrien, Manon et Junior sont quant à eux des cœurs à prendre. Le dernier a d’ailleurs annoncé son intention de participer à la prochaine saison de l’émission. Avis aux amatrices...