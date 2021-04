Roland Docquier, mentor à succès

Triste nouvelle pour le football hutois et namurois: Roland Docquier n’est plus. Celui qui a longtemps coaché, avec succès, l’Union Hutoise puis le RFC Huy a rendu son dernier souffle à 70 ans à peine. Considéré comme le Monsieur Football de son arrondissement, le Marchinois était souffrant ces dernières semaines. Il va laisser un grand vide dans la région namuroise également, particulièrement à Eghezée où «Rolando», comme on le surnommait, avait fait monter l’ACHE jusqu’en D3 nationale après la fusion avec Hemptinne. Et coaché ce fameux 1/16e de finale de coupe face au FC Bruges et à Hugo Broos. Il y a laissé le souvenir d’un gentleman rigoureux mais toujours bienveillant pour ses joueurs. Et très apprécié des dirigeants également et de son adjoint, Alain Dheur. Roland Docquier avait entraîné aussi Walcourt en Promotion. À sa famille, notre journal présente ses sincères condoléances.

Un visage bien connu à Eghezée et Walcourt.