ATP Marbella: la mauvaise série de Sander Gillé et Joran Vliegen se poursuit

Le double Sander Gillé (ATP 37) - Joran Vliegen (ATP 33) n’a pas justifié son statut de tête de série N.1 à l’Open d’Andalousie, le tournoi de tennis ATP 250, lundi en Espagne.

Le duo limbourgeois qui effectuait ses débuts sur terre battue cette saison n’est pas parvenu à renouer avec la victoire. Depuis leur victoire au tournoi ATP 250 de Singapour, le 28 février, ils restaient sur des défaites dès le premier tour tant à Rotterdam (ATP 500) qu’à Miami (ATP 1000).

Ils ont encore été éliminés au premier tour dans le sud de l’Espagne cette épreuve dotée de 408.800 euros par David Marrero (40 ans/ ATP 228) et Adrian Menendez-Maceiras (35 ans/ATP 278). Les vétérans espagnols , qui bénéficiaient d’une invitation, se sont imposés en trois sets 4-6, 7-6 (7/5) et 10/8 au super tiebreak. Le match a duré 1 heure et 36 minutes de jeu.