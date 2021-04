Eupen s’incline 2-1 à Zulte Waregem qui peut encore rêver du top 4

Eupen s’est incliné 2-1 sur le terrain de Zulte Waregem dans un match de la 32e journée de Jupiler Pro League lundi. Les Pandas avaient ouvert le score via Peeters mais le Essevee a inversé la tendance après la pause grâce à Pletinckx (59e) et De Bock (82e).

Zulte Waregem se créait la première opportunité de la rencontre.Gianni Bruno pensait déjà donner l’avance au Essevee mais son but était annulé par le VAR pour une position de hors-jeu (8e).

C’est finalement Eupen qui ouvrait le score sur un coup franc direct de Stef Peeters qui trouvait le chemin du but (22e). Les Pandas passaient ensuite à deux doigts de doubler le score mais Prevljak butait sur Bostyn (42e).

Après le repos, Zulte Waregem se montrait plus menaçant et parvenait à égaliser via son jeune capitaine Ewoud Pletinckx (59e). Théo Defourny, le portier eupenois, était souvent mis à contribution et les Germanophones ne parvenaient plus à amener le danger devant le but flandrien.

Eupen était réduit à dix à dix minutes du terme après la deuxième carte jaune d’Agbadou et concédait un deuxième but dans la foulée. Sur un corner donné par Govea, De Bock, esseulé à l’entrée du grand rectangle, armait une volée qui trompait Defourny (82e).

Avec ce succès, Zulte Waregem grimpe à la sixième avec 46 points et reste dans la course pour le top 4. Eupen reste lui 13e avec 40 points.

La 32e journée se termine lundi par le déplacement d’Anderlecht à l’Antwerp à 18h15.