Red Flames: Tessa Wullaert veut améliorer la construction depuis l’arrière dans les deux duels amicaux

Justine Vanhaevermaet suit de près l’équipe norvégienne: «On peut obtenir un résultat»

Pour Justine Vanhaevermaet, le match amical de football des Red Flames contre la Norvège (jeudi à 18h) au stade Roi Baudouin de Bruxelles sera particulier. La milieu de terrain de 28 ans joue pour le LSK Kvinner, en Norvège. Elle connaît les qualités des Scandinaves. «Nous pouvons réaliser un résultat contre la Norvège», déclare Vanhaevermaet, confiante.

«Je suis vraiment impatiente de jouer contre la Norvège», a déclaré Vanhaevermaet (23 sélections, 1 but) lors d’un événement de presse au centre d’entraînement national de Tubize, lundi. «Je suis les joueuses norvégiens et je vais affronter des coéquipières. Les Norvégiennes sont très fortes et ont beaucoup de qualités. Mais nous pouvons obtenir un résultat. J’aime jouer au football contre le pays de mon club Kvinner, mais cela ne me donne pas de pression supplémentaire.»

«Le match contre la Norvège constitue un bon test», poursuit Vanhaevermaet. «C’est contre ce genre d’équipes que nous jouerons au championnat d’Europe. Je donnerai certainement quelques conseils à mes coéquipières des Flames avant le match. Nous devons utiliser des matches comme celui-ci pour grandir en tant que groupe.»