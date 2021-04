Zidane: «Le plus important est qu’Eden ait totalement récupéré»

Zinédine Zidane attendra qu’Eden Hazard soit complètement remis de sa blessure avant d’aligner le Diable Rouge, qui ne figure pas dans la sélection pour le quart de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool.

«Le plus important est qu’il soit serein au sujet de son retour et qu’il ait totalement récupéré», a déclaré l’entraîneur du Real Madrid à propos du Brainois lundi lors de sa conférence de presse précédant le duel face aux Reds.

Eden Hazard, 30 ans, avait repris l’entraînement collectif avec le Real vendredi dernier. Le Diable Rouge s’était blessé au psoas il y a deux semaines après être revenu d’une blessure musculaire à la cuisse gauche encourue fin janvier.

«Je ne crois pas que son retour de la dernière fois a été précipité car les sensations du joueur étaient bonnes», a dit Zidane lundi. «Nous ne prenons jamais aucun risque. Si le joueur se sent bien, je le veux avec l’équipe. Nous allons y aller petit à petit. Nous verrons quand Eden pourra être avec nous, mais pour le moment ce n’est pas le cas».

Une opération avait été évoquée pour enlever la plaque en métal à la cheville du Brainois, qui serait à l’origine de ses nombreuses blessures, mais une période de repos a été privilégiée.

«Nous avons besoin de tous les joueurs», poursuit l’entraîneur merengue. «Toujours. Je n’aime pas quand l’un d’eux est blessé. D’autant plus cette année, où on a eu beaucoup de blessés. J’espère récupérer Eden le plus vite possible. Nous avons récupéré certains joueurs, il nous en manque encore quelques-uns, que j’espère retrouver d’ici la fin de la saison».