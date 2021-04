Une maison inhabitée en partie détruite par le feu à Auderghem

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, ce lundi matin, pour un incendie dans une maison inhabitée située au carrefour entre le boulevard du Souverain et l’avenue Auguste Demey à Auderghem, près de la station Herrmann-Debroux.

«Un appel à été passé à la cellule d’urgence 112 lundi vers 06h05, pour signaler un départ d’incendie dans une construction en bois adossée à une maison inhabitée, qui est une ancienne station-service», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

«Le feu s’est propagé vers la toiture de la maison. La toiture et le grenier sont complètement sinistrés et il y a des dégâts des eaux au premier étage et au rez-de-chaussée», a-t-il poursuivi.

L’habitation est en partie détruite. L’origine de l’incendie reste à déterminer.

Par ailleurs, la police de la zone Marlow (Uccle/Auderghem/Watermael-Boitsfort) était également mobilisée pour instaurer un périmètre de sécurité afin de faciliter l’intervention des pompiers.

Ces derniers sont encore restés une bonne partie de la matinée sur les lieux pour déblayer.