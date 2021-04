VIDÉO | L’improbable classement de Pro League diffusé au JT de RTL

Mouscron 1er, Mandel Utd 3e, le RFC Liège 6e ou encore le Brussels ressuscité: les fans de foot ont eu une drôle de surprise lors du JT de 13H sur RTL TVi dimanche.

Plusieurs internautes s’en sont amusés sur les réseaux sociaux en diffusant l’image de ce surprenant classement du championnat de Belgique de football. Et pour cause: on y retrouvait notamment plusieurs équipes qui ne sont même pas en 1re division, une équipe qui n’existe plus (le FC Brussels) tandis que le Standard n’y apparaissait carrément plus.

La faute à un «problème technique», justifie RTL Info sur son site. Le système informatique utilisé pour le journal télévisé aurait affiché la version «brouillon» plutôt que celle qui avait été corrigée.

Notons que le présentateur, Simon François, donnait quant à lui le bon classement pendant que ce visuel était montré.

Revoici le classement actualisé après les résultats de dimanche soir et avant les résultats des trois matches de ce lundi: