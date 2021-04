Van Cleemput, passeur décisif lors de Charleroi - Mouscron: «Quand je rentre, je donne tout»

Contre Mouscron (1-1), monté vers l’heure de jeu, l’Anversois a été décisif avec son premier assist sous le maillot carolo.

Un point, c’est sans doute trop peu, mais c’est déjà ça pour des Carolos, menés en fin de match dimanche soir contre Mouscron. Car sans le but de Fall, ça aurait été la Bérézina. Sur cette phase, Jules Van Cleemput, auteur de l’assist, son premier pour le Sporting, a été décisif. Quelques instants plus tard, il aurait même offert la victoire aux siens sans la belle parade du gardien mouscronnois. Monté au jeu à la 62e minute, en remplacement d’un Jordan Botaka jamais vraiment dans son match, l’Anversois a su saisir sa chance. «On est déçu car on voulait gagner, même si c’est mieux que de perdre. Il nous restait quatre rencontres, importantes si on veut être dans les Play-off 2, au minimum. C’était maintenant ou jamais. Ce sera encore le cas lors de nos trois derniers matchs.», commentait-il.

L’arrière-droit carolo reconnaissait qu’un certain doute s’est installé ces dernières semaines. «On est des humains. Quand on n’a plus gagné depuis un certain temps, cela commence à jouer dans la tête. Mais personne n’est négatif ou se dit mal à l’aise. Tout le monde veut aller pour la victoire. Ce n’est en tout pas une question de volonté.»

Depuis son arrivée, en octobre dernier en provenance de Malines, Jules Van Cleemput a soufflé le chaud et peut-être même plus souvent le froid. Contre Mouscron, on l’a vu travailleur et inspiré. A-t-il été piqué de n’avoir pas entamé une rencontre que Jordan Botaka, requis par ses obligations avec le Congo ces derniers jours, n’avait guère pu préparer? «Je suis toujours motivé et je respecte le choix du coach. Quand je rentre, je donne tout, comme d’habitude, pour aider l’équipe. Aujourd’hui (dimanche), ça a donné un assist. J’en suis heureux, même si je ne peux pas être satisfait car on n’a pas gagné.»

La vague de covid qui a frappé l’effectif carolo peut-elle expliquer cette nouvelle déception?

«C’est possible, je ne sais pas si quelqu’un était fatigué ou ne se sentait pas à l’aise. Quand j’étais en tribune, je voyais que tous les joueurs voulaient gagner ce match. Donc j’ai l’impression que cela n’a pas eu vraiment d’impact. C’est sûr que la préparation n’était pas idéale. Mais il faut toujours gérer et je pense qu’on l’a fait. Encore une fois, je ne crois pas qu’on ait joué un mauvais match. Mais cela n’a pas tourné pour nous.»