Météo: de la neige et jusqu’à -4 degrés en vue, alerte jaune aux conditions glissantes

Le fraîchissement annoncé se confirme. Le mercure va chuter d’une vingtaine de degrés par rapport au pic de chaleur de mercredi dernier.

L’Institut Royal de Météorologie (IRM) a lancé un avertissement à la neige. Trois provinces wallonnes sont en alerte jaune aux conditions glissantes à partir de ce lundi 20h: Namur et Luxembourg jusqu’à mardi matin, Liège jusqu’à la nuit de mardi à mercredi.

L’IRM annonce des chutes de neige en Ardenne avec une accumulation de 1 à 5 cm au-dessus de 400 m d’altitude jusqu’à 10 cm sur les sommets des Hautes Fagnes, dans les Cantons de l’est et à la Baraque de Fraiture.

De la pluie est aussi annoncée dès l’aube ce lundi sur le nord-ouest et s’étendra rapidement sur toutes les régions en direction du sud-est.

Possible coup de tonnerre

Ce lundi de Pâques sera froid, avec 2 à 7°C prévus, et venteux. Des rafales de 50 à 65 km/h sont attendues. En soirée et pendant la nuit, des averses et giboulées plus nombreuses se déverseront sur la Belgique depuis la mer du Nord. Un coup de tonnerre pourrait même éclater. Les minima chuteront à -4°C en Hautes Fagnes et grimperont à 3°C à la mer.

Les giboulées se poursuivront mardi, avec des températures toujours froides (entre 1 et 6°C) et un vent soutenu, des pointes jusque 60 km/h étant prévues. Des averses hivernales seront encore possibles mercredi, le temps ne devrait redevenir sec que jeudi.