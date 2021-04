Débrief sportif du week-end: surprise au Tour des Flandres, le Standard renoue avec la victoire, Charleroi et Mouscron se quittent dos à dos, Lukaku et Mertens à la fête

Entre le retour de la Pro League, le cyclisme qui bat son plein en Belgique et nos Diables qui ont été à la hauteur, le week-end nous a livré une foule d’événements sportifs. On fait le point.

Football belge

Pro League

Samedi, le leader s’est fait peur face à Courtrai.

Dimanche, le Cercle Bruges, réduit à dix, est venu à bout du Beerschot.

Le Standard restait sur huit rencontres sans victoire en championnat. A domicile contre Gand, les Rouches ont souffert et ont même concédé deux penaltys. Heureusement, les Liégeois ont montré du caractère pour décrocher les trois points.

Au terme d’une fin de rencontre animée,Charleroi et Mouscron n’ont pu se départager.Un match nul qui n’arrange personne.

D1 B

Samedi soir, le récent champion s’est imposé face à Seraing.

Diables

Victime d’une grave blessure en janvier dernier, Axel Witsel continue sa rééducation en Belgique où il espère être rétabli pour l’Euro. Dimanche, l’ancien joueur du Standard a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il évoque son retour.

Football à l’étranger

Italie

Samedi, Dries Mertens s’est encore illustré avec son club de Naples. Le Diable rouge a inscrit le 101e en championnat. Dans la même soirée,l’Inter Milan a décroché un succès très important sur la pelouse de Bologne. Les Nerazzuri ont pu compter sur un grand Lukaku, qui a été l’unique buteur de la partie.

Espagne

De retour à l’entraînement après une nouvelle blessure, Eden Hazard semble plus en forme que jamais. Avant le choc de la Ligue des Champions face à Liverpool, le joueur du Real Madrid a retrouvé une certaine forme à l’entraînement. Pourvu que ça continue.

Cyclisme

Tour des Flandres

On attendait Mathieu van de Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe mais c’est finalement le Danois Kasper Asgreen qui s’est adjugé la 105e édition du Tour des Flandres dimanche à Oudenaarde. Une course qui aura été marquée par plusieurs exclusions.

Dimanche, Le Léopold afinalement terminé 3e place du Final Four de l’Euro Hockey League messieurs

