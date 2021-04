Un excellent Ismaël Bako mène Villeurbanne à la victoire au Maccabi

Les Français de Villeurbanne se sont imposés chez les Israéliens du Maccabi Tel Aviv (67-74) en match en retard de la 30e journée de l’Euroligue de basket.

Le pivot belge de l’ASVEL Ismaël Bako a rentré 6 points (1/1 à 2 points et 4/4 aux lancers), pris 8 rebonds, realisé 1 interception et 2 contres en 15 minutes de jeu. Il a obtenu la meilleure évaluation de son équipe.

Ce sont pourtant les Israéliens qui prenaient les commandes de la rencontre au premier quart-temps (22-14) grâce à Dragan Bender (15 points et 8 rebonds sur la rencontre). Mais les Villeurbannais n’avaient pas l’intention de laisser filer le match. Bako montait très bien au jeu alors que Norris Cole (17 points sur le match) alimentait le marquoir pour renverser la vapeur à la pause (34-37).

Au retour des vestiaires, les Français continuaient sur leur lancée pour creuser l’écart (48-57). Si le Maccabi revenait bien à une possession en fin de match, l’ASVEL ne craquait pas dans les ultimes minutes de la partie pour s’imposer 67-74.

Jeudi prochain, les Français se déplaceront en Russie pour y affronter le CSKA Moscou lors de la 34e et dernière journée de la phase classique de l’Euroligue. L’ASVEL est déjà éliminé de la course aux play-off et pointe actuellement à la 14e place avec un bilan de 13 victoires pour 20 défaites. Seules les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les play-off.