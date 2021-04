Ostende s’impose dans le choc face à Anvers, victoire d’Alost contre Louvain

Ostende s’est imposé dimanche après-midi à domicile (88-80) face à Anvers pour le compte de la 8e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Alost l’a emporté à la maison face à Louvain (93-70).

Le match au sommet entre Ostendais et Anversois a tenu toutes ses promesses. En première mi-temps, les deux équipes ont fait jeu égal (24-25 et 48-48 à la pause). L’Ostendais Amar Sylla (20 points, 9 rebonds et 7 fautes provoquées) mettait la défense anversoise en difficulté et les locaux prenaient une première véritable avance à l’entame du dernier acte (70-64).

Mais les joueurs de Christophe Beghin, le coach des Giants, ne baissaient pas les bras. Le duo Vincent Kesteloot (20 points) et Sterling Gibbs (21 points) maintenait le suspense mais le collectif ostendais ne craquait pas pour s’offrir la victoire (88-80).

L’autre match a été à sens unique. Dans le sillage de Vladimir Mihailovic (27 points dont 7x3), les Alostois ont directement pris les commandes (42-32 à la pause) avant de plier le match dans les dix dernières minutes (93-70). Côté louvaniste, Jonas Delalieux (23 points) a terminé meilleur marqueur de son équipe.