Annemiek van Vleuten remporte le Tour des Flandres féminin

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté la 18e édition du Tour des Flandres féminin (WorldTour), disputé dimanche sur 152 km avec départ et arrivée à Audenarde.

Annemiek Van Vleuten faisait partie du groupe de tête composé de huit coureuses en tête à la sortie du Vieux Quaremont. Elle a ensuite attaqué dans le Paterberg et s’est offert une dizaine de secondes d’avance.

La championne d’Europe a résisté au retour des poursuivantes et s’est imposée en solitaire devant l’Allemande Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT Pro Cycling) et l’Australienne Grace Brown (Team BikeExchange). L’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) et la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) complètent le top 5.

Annemiek van Vleuten, 38 ans, a enlevé son deuxième Tour des Flandres, dix ans après son premier succès en 2011. C’est la 76e victoire de la carrière de la Néerlandaise, qui avait remporté À travers la Flandre mercredi.

Annemiek van Vleuten succède à sa compatriote Chantal van den Broek-Blaak au palmarès du Tour des Flandres féminin. Les Néerlandaises ont enlevé dix des 18 éditions du Ronde dames, Grace Verbeke signant la seule victoire belge en 2010.