Retour sur les terrains et victoire pour Matz Sels

Quatre cents jours après son dernier match, Matz Sels faisait son retour dans le but de Strasbourg, qui s’est imposé dimanche à Bordeaux (2-3) lors de la 31e journée de Ligue 1.

Le portier de 29 ans revenait d’une rupture du tendon d’Achille survenue l’été dernier et retrouvait le terrain pour la première fois de la saison. Il avait été titulaire pendant un match amical face à Nancy lors de la trêve hivernale mais avait été expulsé dès la demi-heure de jeu. Face à Bordeaux, les Strasbourgeois l’ont emporté 2-3 grâce à Lamine Koné (6e), Habib Diallo (21e) et Ludovic Ajorque (30e s. p.) contre des buts bordelais signés Paul Baysse (36e) et Ui-Jo Hwang (45e+1 sur pen.). Strasbourg rattrape donc Bordeaux à la 13e place du classement, les deux équipes comptent 36 points, 7 de plus que Nîmes, barragiste.

Le Stade de Reims a mené 2 fois au jeu face à Rennes grâce au 14e but de la saison de son meilleur buteur, Boulaye Dia (60e), et à Ghislan Konan (81e) mais un doublé de Sehrou Guirassy (75e sur pen. et 83e) a permis aux Rennais, privés de Jérémy Doku suspendu, de grappiller un point. Thomas Foket et Wout Faes ont joué toute la rencontre alors que Thibault De Smet est resté sur le banc. Au classement, Reims est 12e avec 39 points alors que Rennes est provisoirement 6e avec 45 points, à égalité avec l’Olympique de Marseille, qui accueille Dijon à 21h.