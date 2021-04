VIDÉO | Première victoire de la saison pour Arnaud Démare

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la 19e édition de la Roue Tourangelle (1.1), dimanche à Tours

Le champion de France s’est imposé au sprint après 204 kilomètres de course au départ de Sainte-Maure-de-Touraine.

Alors que le monde du cyclisme avait les yeux rivés sur le Tour des Flandres en ce dimanche pascal, la Coupe de France a planifié concomitamment sa 3e manche, dont la dernière édition, en 2019, a été remportée par le Belge Lionel Taminiaux.

Malgré plusieurs tentatives, dont celle d’un groupe de 6 hommes qui a longtemps résisté, c’est groupé que les favoris se sont présentés à Tours pour se disputer les lauriers. Plus véloce que ses adversaires, Arnaud Démare, 29 ans, a dominé l’emballage final.

Il a devancé ses compatriotes Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) et Marc Sarreau (AG2R Citroën) pour décrocher la première victoire de sa saison, la 76e en carrière.

