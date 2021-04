Samedi soir, l’Inter a battu Bologne 0-1 avec un but de l’inévitable Romelu Lukaku.

On le sait: Romelu Lukaku possède de nombreux talents. Si le Diable rouge s’illustre de la plus belle des manières sur les pelouses (il a inscrit hier soir son 20e but en championnat), l’attaquant est également un fan du beatbox.

Il a d’ailleurs démontré son savoir-faire à une journaliste d’Inter TV, qui préparait son interview.

Jugez plutôt.