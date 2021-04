Tour du Pays basque: un duel entre Tadej Pogacar et Primoz Roglic pour préparer les classiques ardennaises

Au lendemain du Tour des Flandres, le Tour du Pays basque (WorldTour) partira de Bilbao lundi pour la première de six étapes. La course WorldTour va probablement réserver un duel entre Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Les Slovènes n’ont plus participé à la même course depuis le dernier Tour de France remporté par Pogacar, devant Roglic.

Pour Roglic, il s’agit de sa première course depuis sa défaillance lors de la dernière étape de Paris-Nice où il avait perdu le maillot jaune. Pogacar fait lui aussi son retour après avoir remporté Tirreno-Adriatico mi-mars devant Wout van Aert. Outre Roglic et Pogacar, d’autres candidats à la victoire se trouvent dans les rangs d’INEOS-Grenadiers, qui aligne Adam Yates, récent lauréat du Tour de Catalgone, Richard Carapaz et Tao Geoghean Hart, vainqueur du dernier Tour d’Italie.

Du côté des outsiders, Alejandro Valverde, Marc Hirschi, Jakob Fuglsang, Mikel Landa, Maximilian Schachmann, Bauke Mollema et Michael Woods tenteront de venir perturber les favoris. Côté belge, ils seront neuf au départ avec Thomas De Gendt, Sébastien Grignard et Sylvain Moniquet pour Lotto Soudal, Mauri Vansevenant et Pieter Serry avec Deceuninck-Quick Step, Quinten Hermans pour Intermarché-Wanty Gobert mais aussi Ilan Van Wilder (Team DSM), Laurens De Plus (INEOS-Grenadiers) et Ben Hermans (Israel Start-Up Nation).

Le Tour du Pays basque partira lundi de Bilbao avec un contre-la-montre individuel de 13,8 km. Quatre étapes vallonnées seront ensuite au programme avant une étape de montagne de 112 km samedi lors de l’ultime journée à Arrate.

En 2020, la course n’avait pas été organisée à cause de la pandémie de coronavirus. Vainqueur en 2019, Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) est donc toujours le tenant du titre. L’Espagnol avait devancé l’Irlandais Dan Martin et l’Allemand Emanuel Buchmann.