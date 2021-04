VIDÉO | Michael Schär mis hors course sur le Tour des Flandres

Le Suisse Michael Schär (AG2R Citroën) a été mis hors course dimanche au Tour des Flandres, après un jet de son bidon.

Le coéquipier de Greg Van Avermaet et Olivier Naesen, retardé après avoir eu un problème mécanique, a été sanctionné pour un jet de bidon interdit à environ 110 km de l’arrivée.Schär est le troisième coureur mis hors course dans ce 105e Ronde. Dimanche matin, Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) et le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) ont été exclus de la course après avoir eu une altercation en début d’épreuve.

L’Américain Kyle Murphy (Rally) a été le premier coureur à être sanctionné pour ce motif, samedi, lors du GP Indurain en Espagne.Dans les courses d’un jour, la sanction prévoit la mise hors course. Dans les courses par étapes, la première infraction est sanctionnée de 30 secondes de pénalité, la deuxième de deux minutes et la troisième d’une mise hors course.