Tour des Flandres: Otto Vergaerde et Yevgeniy Fedorov exclus de la course

Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) et Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) ont été exclus de la course lors du Tour des Flandres (WorldTour) dimanche.

L’équipier de Mathieu van der Poel et le Kazakh ont eu une altercation en début de course. Alors que Fedorov voulait relancer la course après la formation de l’échappée, Vergaerde est venu à sa hauteur et a tenté de le déséquilibrer d’un coup de coude. Le Kazakh a ensuite réagi en voulant aussi donner un coup au Gantois mais ne l’a pas touché.

Après visionnage des images vidéo, les commissaires de la course ont décidé d’exclure les deux coureurs.

«Ce coureur d’Astana voulait encore rejoindre l’échappée et il n’était visiblement pas d’accord que je ne l’aide pas. Il a freiné brusquement et je suis presque tombé», a déclaré Vergaerde à Sporza. «Je l’ai poussé puis il est revenu vers moi et a voulu me donner un coup. C’est dommage que je dois abandonner l’équipe. J’ai réagi à son geste mais en gardant les mains sur le guidon. Le jury a sûrement voulu donner l’exemple.»

Mathieu van der Poel, grand favori avec Wout van Aert et Julian Alaphilippe, est donc déjà privé d’un coéquipier pour tenter de remporter une deuxième victoire de suite sur le Ronde.