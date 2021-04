Le leader se fait des frayeurs

Malgré quelques fausses notes inévitables, le parcours du Club cette saison ressemble de plus en plus à une partition achevée Photo News

Malgré quelques fausses notes inévitables, le parcours du Club cette saison ressemble de plus en plus à une partition achevée. Qui devrait l’autoriser à fêter le 17e titre de son histoire bien avant que la dernière ligne droite se profile à l’horizon. A huit matches de la fin du championnat, son avance est en effet toujours très confortable, voire insurmontable pour ses adversaires.

Arbitre: M. Jasper Vergoote Cartes jaunes: Sissoko, Vormer, Ocansey, Selemani, Perez, Golubovic Buts: Gano (1-0, 19e); Sobol (1-1, 21e); Vanaken (77e, 1-2, PEN) COURTRAI: Ilic, Dewaele, Golubovic, Derijck, Radovanovic, De Sart, Sissoko (66e Makarenko), Ocansey (78e Chevalier), Selemani, Gueye (82e Badamosi), Gano. FC BRUGES : Mignolet, Mata, Kossounou, Mechele, Sobol, Vormer, Rits, Vanaken (79e Balanta), Chong (78e Badji), Dost, De Ketelaere (64e Perez).

Courtrai fait de la résistance

Les Courtraisiens, qui s’étaient déjà payé le scalp de quelques cadors de notre championnat dans leurs installations (Ostende, le Standard, Gand ou Genk) mais qui demeuraient sur un tristounet 3/15, ont dû rendre les armes contre un adversaire revanchard au lendemain de son cinquième revers de la saison, concédé face à l’Antwerp voici quinze jours (0-2). Celui-ci a néanmoins dû compter sur un penalty généreusement accordé pour signer une neuvième sortie sans revers contre les hommes de Luka Elsner (2 partages et désormais 7 succès).

Un Club perfectible

Les Blauw en Zwart ont du s’arracher pour l’emporter au stade des Eperons d’or. Contre une équipe désireuse d’assurer mathématiquement son maintien au sein de l’élite, ils ont souvent ahané sur un terrain difficile. Les attaquants, qui ont certes beaucoup travaillé, n’ont ainsi été que trop rarement dangereux. A l’image de Dost et surtout De Ketelaere qui, il est vrai, n’ont reçu que très peu de ballons négociables. Le plus incisif aura été Chong, mais sa bonne volonté n’a pu compenser son manque d’expérience et sa jeunesse.

La passe de 4?

Avant d’accueillir Mouscron lors de la dernière journée de la phase classique, le Club se déplacera dimanche prochain au Parc Astrid où il tentera de signer un quatrième succès de rang en match officiel et une douzième sortie sans revers en déplacement. Pour cette rencontre avant tout de prestige pour les Blauw en Zwart, Philippe Clement pourra t-il à nouveau compter sur Noa Lang? Ce n’est pas impossible car le feu follet brugeois se remet en effet plus rapidement que prévu de sa blessure encourue avec Jong Oranje. Ce qui est sûr, c’est que les Brugeois devront élever leur niveau de jeu s’ils comptent s’imposer dans la capitale.