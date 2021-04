VIDÉO | Yves Van Laethem: «On a l’impression qu’on a dépassé le pic»

Yves Van Laethem était l’invité du RTL Info ce samedi soir. Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus est revenu sur la situation sanitaire dans notre pays. On observe un ralentissement de l’augmentation du nombre de cas, selon lui.

«À côté des chiffres inquiétants que l’on connaît, on est en train de voir un ralentissement dans l’augmentation de la moyenne sur sept jours. On a l’impression qu’on a passé le pic du jour avec le plus de cas (ndlr: le lundi 22 mars). On devrait, si tout va bien, dans les semaines qui viennent, avoir une diminution des hospitalisations», a commenté Yves Van Laethem.

AstraZeneca, stop ou encore?

Yves Van Laethem a également évoqué AstraZeneca. Plusieurs pays ont à nouveau suspendu le vaccin du groupe pharmaceutique. «Il y a un syndrome qui provoque des thromboses et qui s’accompagne en même temps d’une diminution des plaquettes», rapporte le porte-parole interfédéral, avant de continuer, «le tout est maintenant de voir exactement le lien qu’il y a par rapport à la vaccination. Il faut encore des investigations supplémentaires.»

Face à cela, faut-il suspendre le vaccin ou continuer de vacciner avec? «Mardi, la Task force vaccination aura le rapport définitif du Conseil supérieur de la Santé», a précisé Yves Van Laethem.