VIDÉO | L’Inter Milan gagne à Bologne grâce à un nouveau but de Lukaku

Romelu a inscrit son 20e but de la saison.

L’Inter Milan a décroché à Bologne (1-0) sa neuvième victoire consécutive en Serie A qui propulse les Nerazzurri toujours plus vers le scudetto après les nuls concédés par ses poursuivants Milan et la Juventus, samedi lors de la 29e journée de Serie A.

Romelu Lukaku a inscrit en première période (32e) le seul but du match, son 20e en championnat cette saison.

Ce succès que les Bolonais ont contesté jusqu’au bout offre désormais huit points d’avance aux Nerazzurri sur l’AC Milan (2e), malgré un match en retard pour l’Inter, mais aussi dix sur l’Atalanta Bergame (3e) et douze sur la Juve et Naples (4e ex aequo).