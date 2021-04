VIDÉOS | Le Real et Thibaut Courtois assurent l’essentiel face à Eibar

De retour à l’entraînement vendredi, Eden Hazard n’était pas sur la feuille de match ce samedi.

Thibaut Courtois et le Real Madrid ont battu Eibar 2-0 samedi lors de la 29e journée de Liga.

Après deux buts de Benzema et Asensio refusés pour hors-jeu (4e et 37e), les Merengues ont ouvert le score par Asensio (41e) et Benzema a doublé la mise (73e), alors qu’un 3e but, signé Casemiro, a été refusé pour hors-jeu (71e).

? | Jolie finition de Marco Asensio pour placer le Real Madrid aux commandes ! 👏 #RealMadridEibar pic.twitter.com/2qKfrXE1IO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 3, 2021

En face, s’il n’a pas été bombardé, Courtrois a tout de même dû rester vigilant pour garder le zéro, devant notamment sauver un ballon en retrait sur sa ligne (62e).

💨 | Le vent a failli tromper Thibaut Courtois sur ce coup-là ! 🥵 #RealMadridEibar pic.twitter.com/lyfU2wI88G — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 3, 2021

Ce succès face aux Basques permet au Real de rester dans la course au titre. L’équipe de Zinédine Zidane est 2e avec 63 points, 3 de moins que le leader, l’Atlético Madrid, qui rend au FC Séville dimanche. Le FC Barcelone, 3e avec 62 unités, recevra Valladolid lundi. Eibar est 19e et avant-dernier (23 points).