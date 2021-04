Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Première depuis décembre en Belgique: plus de 3.000 patients Covid dans les hôpitaux

Pour la première fois depuis début décembre, plus de 3.000 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées en Belgique, dont plus de 800 aux soins intensifs.

2. Pression sur les hôpitaux: «Et si le Covid me privait d’opération?»

Le cancer a récidivé et Joëlle doit être opérée. Mais elle craint un report faute de lit disponible en soins intensifs.

3. AstraZeneca: ce que l’on sait des rares cas de thrombose

Sept pays ont suspendu l’AstraZeneca chez les plus de 55 ans. On fait le point avec Cécile Oury, présidente de la Société belge de thrombose et hémostase.

