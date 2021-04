Le parc du château de Belœil rouvre ses portes pour les congés de Pâques

Fermé depuis le 6 mars afin de préparer la nouvelle saison touristique, le domaine de Belœil rouvre ses portes tous les jours, de 12 h à 18 h, pendant les vacances de Pâques.

Pour le moment, seuls les jardins à la française du château sont accessibles au public à partir de ce samedi 3 avril.

L’équipe du domaine princier insiste auprès des visiteurs pour qu’ils respectent les règles sanitaires: port du masque obligatoire, distanciation sociale de minimum 2 mètres entre les visiteurs, désinfection fréquente des mains. Par ailleurs, aucun rassemblement ni de pique-nique n’est toléré dans le parc.

Un système de réservations en ligne est accessible via le site internet du château de Belœil. Une billetterie sera également mise en place à l’entrée du domaine (paiement par carte uniquement).

Les tarifs sont les suivants: 6€ par adulte, 5€ pour les seniors et étudiants, 3€ pour les PMR et enfants et 3,50€ pour les habitants de Belœil, sur présentation de la carte d’identité.