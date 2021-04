Intervention au bois de la Cambre: 2 chevaux sont rentrés seuls à leur caserne

Deux chevaux mobilisés pour l’intervention au bois de la Cambre à Bruxelles vendredi soir se sont échappés vers 20h sans policiers sur leurs dos et sont rentrés à la caserne de la police fédérale à Etterbeek, selon une information diffusée par plusieurs médias et confirmée par les porte-parole de la police locale de Bruxelles-Ixelles et de la police fédérale.

Cette dernière explique que les deux cavaliers ont glissé de leurs montures, mais que la police a encadré le parcours des deux équidés. Il n’y a pas eu d’incident.

Les chevaux sont notamment passés par l’avenue Victoria, l’avenue Franklin Roosevelt, la place Marie-José, l’avenue du Pesage, la rue Elise et le boulevard général Jacques. Des passants et cyclistes sont intervenus sur leur passage pour ralentir la circulation, selon des médias.

Les circonstances qui ont amené les deux policiers à glisser des chevaux restent encore à déterminer. «Dès qu’on en a été averti, avec l’appui de l’hélicoptère et des équipes en rue, il y a quand même eu un dispositif qui a pu être mis en place pour malgré tout suivre la trajectoire prise par les deux chevaux», a détaillé la porte-parole de la police fédérale.

? Images insolites - Deux chevaux de la police bruxelloise se promènent seuls dans les rues de la capitale après les interventions au Bois de la Cambre#LN24 @PolLoncin #bdc #boisdelacambre #chevaux #Bruxelles pic.twitter.com/FvowCnCEVk — LN24 (@LesNews24) April 2, 2021

«Heureusement, le bois de la Cambre est un lieu que les chevaux de la cavalerie connaissent bien puisqu’ils vont régulièrement faire des sorties dans ce bois. Ils connaissaient le chemin», a-t-elle ajouté.

Sur des images diffusées dans les médias, ils respectent le sens de circulation d’un rond-point, puis prennent un peu de vitesse, mais un barrage est présent en bout de rue pour les orienter. «L’objectif n’était pas de courir derrière car on aurait pris le risque que les deux chevaux se mettent à galoper et perdent un peu le contrôle», précise encore la porte-parole.