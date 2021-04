Un samedi nuageux mais généralement sec

Le ciel sera plutôt très nuageux et quelques gouttes pourraient encore se produire par endroits ou quelques flocons sur les hauteurs de l’Ardenne samedi matin, selon les prévisions de l’IRM.

Ensuite, le temps deviendra sec avec des éclaircies mais aussi des champs nuageux, parfois encore nombreux. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 10 à 11 degrés dans le centre du pays ainsi qu’en Lorraine belge. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur nord à nord-est.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois encore assez nombreux, notamment dans le nord-ouest du pays où quelques gouttes ne seront pas exclues. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard, givrant en Ardenne, pourront également se former. Les minima varieront entre -2 degrés dans certaines vallées ardennaises et +6 degrés en bord de mer.

Le vent deviendra faible à modéré de secteur nord ou de direction variable dans l’intérieur du pays. Au littoral, il sera plutôt modéré de nord à nord- est.