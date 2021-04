Première depuis décembre en Belgique: plus de 3.000 patients Covid dans les hôpitaux

Pour la première fois depuis début décembre, plus de 3.000 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées en Belgique, dont plus de 800 aux soins intensifs.

Le nombre d’infections par le coronavirus continue d’augmenter chaque semaine, mais à un rythme plus lent, montrent samedi les chiffres provisoires de l’institut de santé publique Sciensano. Le taux de positivité est, lui, de 7,8%.

Il y a précisément 3.025 patients Covid-19, dont 801 en soins intensifs, deux chiffres au plus haut depuis début décembre. Entre le 27 mars et le 2 avril, 274 personnes en moyenne ont dû être hospitalisées chaque jour. Sur une base hebdomadaire, cela représente une augmentation de 19%. Dans le bilan de la veille, cette moyenne était de 261,6 hospitalisations et était en hausse de 15% par rapport à la période précédente.

Entre le 24 et le 30 mars, une moyenne de 4.700 nouvelles contaminations ont été identifiées chaque jour, soit une augmentation de 3% par rapport à la semaine précédente. Un indicateur qui a tendance à reculer progressivement puisqu’on avait une moyenne de 4.814 nouvelles infections entre le 23 et le 29 mars.

Pic des infections?

Selon les experts, le pic du nombre d’infections pourrait être atteint la semaine prochaine.

Depuis le début de la pandémie, 892.585 Belges ont été infectés par le virus.

Le nombre de personnes décédées en Belgique des suites du Covid-19 est actuellement de 23.083 (+38 en 24 heures). Après avoir reculé dans le bilan de vendredi, la moyenne quotidienne des décès est repartie à la hausse. Il y en a ainsi eu 28 par jour entre le 24 et le 30 mars, soit une hausse de 4,8%.

Une moyenne de 67.400 tests ont été effectués chaque jour, avec un taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) qui a légèrement augmenté pour atteindre 7,8%. Le taux de reproduction (qui calcule la contagiosité du virus) est, pour sa part, actuellement de 1,14 (pour 1,11 dans le bilan de vendredi), ce qui signifie que l’épidémie continue de gagner du terrain.