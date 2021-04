Mons nouveau leader grâce à son succès à Anvers, Liège vainqueur à Louvain

Les Renards se sont imposés ce vendredi soir à Anvers (61-69) er deviennent les nouveaux leaders de la D1

Évolution du score: 24-15, 34-30, 45-45, 61-69.

ANVERS (14/37 à 2 pts, 7/21 à 3 pts, 12/16.. aux lf, 37 rbds, 12 a., 23 f.): Branch 5, GIBBS 14, DUDZINSKI 12, KESTELOOT 15, Cofer 4, BLEIJENBERGH 7, Bigby-Williams 4, Van Den Eynde 0, N. DE RIDDER 0, Donkor 0.

MONS (21/46 à 2 pts, 5/22 à 3 pts, 12/17.aux lf, 43 rbds, 11 a., 18 f.): Lambot 14, BARNES 11, Mortant 0, PENAVA 7, Cage 0, Spencer 14, VAN CAENEGHEM 3, SMITH 11, DURHAM 9.

Malgré un début de match très compliqué sur le plan défensif (24-15 à la 10e), Mons est parvenu à s’imposer face à des Anversois qui concèdent ainsi, après leur revers contre Charleroi, une deuxième défaite d’affilée à domicile. Grâce à ce succès, les Borains prennent ainsi les commandes du classement, Ostende ayant disputé un match de moins.

Face au trio anversois Gibbs (14 pts et 7 passes décisives), Kesteloot (15 pts, 8 rbds) et Dudzinski (12 pts, 8 rbds), Vedran Bosnic, qui vient de signer un nouveau contrat de 3 ans, a notamment pu compter sur un Spencer XXL (14 pts et 14 rbds), ainsi que sur Lambot (14 pts dont 10 dans le dernier quart, 6 rbds), alors que Durham, en panne de réussite aux tirs (3/15), a multiplié les passes décisives (8) et les interceptions (7). Prochaine sortie des Montois: mardi au Winketkaai, pour autant que le noyau malinois ne soit plus touché par le coronavirus.

Dans les autres matches de la soirée, Ostende n’a fait qu’une bouchée du Brussels (58-90), alors que Liège s’est imposé au bout du suspense à Louvain (90-91).