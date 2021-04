Les Namuroises au chômage technique

Pas de chance pour Namur qui comptait intégrer rapidement sa nouvelle distributrice française, Mélissa Diawakana (ex-Braine notamment). Les deux prochains matches des Saint-Servaitoises sont reportés à une date ultérieure. «On devait jouer en amical ce samedi contre Boom, pour préparer la fin de saison et intégrer Mélissa dans nos systèmes, confia l’assistant-coach Benoît Aerts. Mais on vient d’apprendre que Boom comptait un cas de Covid, et on ne veut prendre aucun risque.»