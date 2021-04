Kebab végétarien, dessert de lait et dernière chance absente: «Top Chef» continue sans…

Soirée mouvementée pour les téléspectateurs de «Top Chef» qui n’ont pas assisté à l’épreuve de la dernière chance, mais qui ont dit au revoir à une belle personnalité de cette 12e saison.

Écrire que le 8e épisode de la nouvelle saison de « Top Chef (RTL-TVI) a été surprenant est un euphémisme. Résumé de la soirée.

1 Tacos, nuggets de poissons et kebab de céleri

Pour la première épreuve de la soirée, les candidats doivent séduire le chef Christophe Pelé. Comment En transformant un plat de « treet food en assiette gastronomique.

Dans chaque brigade, place à la créativité. Au menu un tacos revisité par Sarah et Baptiste, les protégés de Paul Pairet, des nuggets de poissons imaginés par Thomas et Arnaud, conseillés par Michel Sarran, un fish and chips made by Matthias, le dernier rescapé de la brigade de Philippe Etchebest, et un kebab végétarien préparés par Mohamed et Chloé, les poulains d’Hélène Darroze.

Moins attrayant, le kebab prend la porte d’entrée. À l’inverse, la revisite de Sarah et Baptiste ainsi que celle de Mathias obtiennent les faveurs du chef Christophe Pelé. Buts pour les trois cocos qui se qualifient pour la semaine suivante.

2 Du lait (et uniquement du lait) en dessert…

Deuxième épreuve préparer un dessert à base uniquement de lait. Objectif forcer les candidats à jouer sur les textures.

Résultat des courses Une panna cotta au lait fumé, un caramel de lait ou encore un riz au lait amélioré.

Place à la dégustation.

3 Et pas dernière chance

Mais contrairement aux semaines précédentes, il n’y a pas de dernière chance cette fois-ci. Et, comme deux surprises valent mieux qu’une, deux candidats déjà éliminés, à savoir Pierre et Bruno, ont été invités à se mêler à la bataille.

Pour les chefs, tout s’embrouille. Mais le résultat final est sans appel: Pierre intègre la brigade de Michel Sarran, Bruno rejoint l’équipe de Philippe Etchebest, Hélène Darroze qualifie Thomas et Mohamed réintègre son poste. Arnaud, lui, avancera désormais en solo tandis que Chloé est éliminée.