Un labo à ciel ouvert

Quand on voit les événements qui se sont produits au bois de la Cambre, jeudi soir, peut-on penser que les autorités pouvaient imaginer qu’il en irait autrement?

Il semblait pourtant évident qu’en envoyant, outre des hommes, la cavalerie et les autopompes pour contrôler des jeunes qui, en définitive, ne faisaient que prendre l’air, certes en trop grand nombre et sans respect de la distanciation, la situation dégénérerait. Le jeu de la provocation, c’est un peu celui de l’œuf et la poule.

Pourquoi ne pas profiter d’une telle situation pour envoyer sur le terrain des scientifiques susceptibles de réaliser des analyses permettant de faire avancer leurs connaissances sur le mode de propagation du virus? Quand on voit le nombre de rassemblements qui se multiplient en Belgique ou ailleurs, nul doute que ce type d’études permettrait d’obtenir des résultats significatifs.

La rave-party qui rassembla 4 000 personnes à Lieuron en Bretagne fin décembre n’a, semble-t-il, donné lieu à aucun cluster, quand, chez nous, un cours de secourisme, parfaitement autorisé, en aurait créé un…