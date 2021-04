AstraZeneca: ce que l’on sait des rares cas de thrombose

Sept pays ont suspendu l’AstraZeneca chez les plus de 55 ans. On fait le point avec Cécile Oury, présidente de la Société belge de thrombose et hémostase.

Le vaccin AstraZeneca continue de susciter des inquiétudes liées au risque de thrombose. Plusieurs pays ont décidé de ne plus l’administrer qu’aux personnes de plus de 55 ans, 60, 65 ou 70 ans (voire cadrée). On fait le point avec Cécile Oury. Directrice de recherche au FNRS, elle préside la Société belge de thrombose et hémostase.

L’Allemagne signale un nombre élevé de femmes parmi les personnes ayant eu une thrombose après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Sont-elles plus à risque?

Je ne pense pas qu’elles présentent un risque plus élevé. Les résultats sont un peu biaisés car il y a actuellement proportionnellement plus de femmes que d’hommes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca. Cela s’explique entre autres par le fait que le personnel soignant, qui compte une majorité de femmes, a été vacciné en priorité.

Les cas de thrombose restent rares?

Oui, ces thromboses associées au vaccin AstraZeneca sont très rares. Au Royaume-Uni, on a recensé 16 cas de thrombose associée à une chute du compte plaquettaire (NDLR: plaquettes sanguines) sur 15 millions de personnes vaccinées avec l’AstraZeneca. L’incidence est en moyenne de 1 sur 1 million. Cela ne justifie pas une interruption de la vaccination, les bénéfices étant largement supérieurs au risque. L’important, c’est de prévenir les médecins et les cliniciens que ce genre de phénomène peut avoir lieu et que si des symptômes se déclarent, il faut investiguer plus loin

Que sait-on aujourd’hui de ces thromboses associées au vaccin AstraZeneca?

Dans une publication récente, des chercheurs allemands, sous la direction du professeur Greinacher, décrivent le mécanisme de cette thrombose associée à une chute du compte plaquettaire: le vaccin génère des autoanticorps qui activent et consomment les plaquettes elles-mêmes impliquées dans la formation des caillots.

Les femmes sous contraceptif présentent déjà un risque de thrombose plus élevé. Sont-elles davantage exposées à cet effet secondaire du vaccin?

Selon les chercheurs allemands, les personnes qui présentent un risque de thrombose hors vaccin ne seraient pas plus à risque de développer ce rare cas de thrombose parce que les mécanismes d’apparition sont complètement différents. Dans le cas du vaccin, les thromboses apparaissent à la suite d’une réaction immunitaire et elles concerneraient davantage le cerveau ou d’autres sites de thrombose que ceux atteints chez les personnes ayant des facteurs de risque antérieurs au vaccin.

A quels symptômes doit-on être attentif après avoir reçu le vaccin?

Le fait d’avoir mal dans les muscles, à la tête, des symptômes d’un état grippal pendant un ou deux jours est tout à fait normal. Par contre, si le mal de tête et d’autres symptômes – troubles de la vision, nausées, douleur dans la poitrine ou le ventre, difficultés à respirer – persistent au-delà de trois jours après la vaccination, il faut consulter, se rendre aux urgences sans attendre. Il existe un traitement pour ce type particulier de thrombose.

Y a-t-il eu des cas de thrombose associés aux vaccins Pfizer et Moderna?

Il n’y a pas de cas documenté à ma connaissance. On pense que cela pourrait être lié au degré de la réponse immunitaire induite par le vaccin ce qui expliquerait que les personnes plus jeunes, dotées d’un système immunitaire plus réactif, soient davantage exposées au risque de thrombose. La réponse immunitaire est plus forte avec l’AstraZeneca qu’avec les deux autres vaccins. Mais cela reste encore très hypothétique…