Il avait alerté dans nos pages: Lorenzo Serra, porte-parole du secteur bruxellois de la nuit, craignait un débordement. Il avait même pris le bois de La Cambre comme exemple. 2 semaines plus tard, sa pessimiste vision s’est concrétisée avec La Boum. L’homme le déplore et exige plus que jamais la prise en compte de son secteur par le fédéral.