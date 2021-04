Boum au bois de la Cambre: MR et cdH/CD&V demandent une réunion d’urgence du conseil communal

L’opposition MR et cdH/CD&V de la Ville de Bruxelles a demandé vendredi la convocation en urgence du conseil communal de la Ville de Bruxelles à la suite des débordements survenus de jeudi soir.

Pour le chef du groupe MR, David Weytsman, la Ville de Bruxelles aurait dû filtrer les principales entrées du Parc en rappelant, bien avant, que le faux festival n’était évidemment pas autorisé.

LIRE AUSSI | VIDÉO | Une boum au bois de La Cambre: «Une gifle pour tous ceux qui font tout ce qu’ils peuvent depuis des mois», déplore Sciensano

«En agissant trop tard, elle a mis en danger les promeneurs alors que le Bois de la Cambre doit être un lieu de détente sécurisé pour tous les Bruxellois», a-t-il commenté.

Selon lui, le bourgmestre Philippe Close (PS), avait été prévenu lors du dernier conseil communal de tout faire pour éviter un tel rassemblement de masse et à haut risque. «Nous constatons que l’ampleur de la manifestation a été une fois de plus totalement sous-estimée», a-t-il ajouté.

Le son de cloche n’‘est guère différent dans le chef des deux conseillers cdH-CDV Didier Wauters et Bianca Debaets pour qui le bilan n’est pas anodin et était parfaitement évitable. «Le bourgmestre Philippe Close qui ‘a mis la police en danger’ doit venir s’expliquer au plus vite par rapport à sa mauvaise gestion de cet événement, qui était pourtant annoncé depuis belle lurette», ont-ils embrayé, eu aussi par voie de communiqué.

Selon eux, le bourgmestre avait été alerté lors de la séance du conseil communal en insistant sur le fait qu’il fallait tout faire pour éviter qu’une foule massive puisse se réunir au mépris des règles sanitaires. «De par sa réponse assez vague, Philippe Close avait déjà trahi des signes d’impréparation ou de manque flagrant d’anticipation», ont-ils critiqué, évoquant une attitude «très passive» du bourgmestre en permettant dans un premier temps à tous les jeunes de se regrouper avant de leur demander d’évacuer les lieux.

Pour Bianca Debaets et Didier Wauters, il aurait fallu intervenir en amont mettant davantage de moyens pour éviter ce rassemblement tout à fait prévisible. La police n’a eu d’autre choix que d’utiliser la manière forte pour évacuer le Bois de la Cambre. Et certains fauteurs de trouble en ont alors profité pour s’en donner à coeur joie, avec des jets de projectiles qui ont mis la vie de plusieurs personnes en danger.