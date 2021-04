Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce vendredi 2 avril.

La sélection de la rédaction 1. Coronavirus: près de 800 patients aux soins intensifs, plus de 260 nouvelles hospitalisations par jour Entre le 26 mars et le 1er avril, 261,6 personnes en moyenne ont dû être admises à l’hôpital chaque jour. Les contaminations continuent à progresser sur base hebdomadaire mais moins rapidement que les derniers jours. À LIRE ICI 2. VIDÉO | Une boum au bois de La Cambre: «Une gifle pour tous ceux qui font tout ce qu’ils peuvent depuis des mois», déplore Sciensano Alors que les hôpitaux sont surchargés de travail, l’Institut de santé publique a ouvertement critiqué, ce vendredi matin, le rassemblement observé hier soir au bois de La Cambre. À LIRE ICI 3. Voici le profil-type du patient hospitalisé à l’entame de la 3e vague Plus jeune, plus résistant mais aussi plus souvent obèse: le profil-type du patient «Covid» hospitalisé dans les premiers jours de la 3e vague a bien changé. À LIRE ICI

BELGIQUE

1. Brasseurs à l’arrêt: la même société recevrait 40 000€ par mois en Flandre

Seuls les «brasseurs» wallons et bruxellois ont rallié Namur, jeudi matin. Et ce n’est pas le tempérament plus latin qui les a poussés dans la rue, à l’inverse de leurs confrères flamands.

À LIRE ICI

2. «Le Covid a bouleversé la vie de l’église»

Esther Tshimuanga est chrétienne et très impliquée dans la vie de son église. Si le Covid est venu chambouler son quotidien, il l’a aussi confortée dans sa foi.

À LIRE ICI

3. Après le faux festival La Boum, le secteur événementiel appelle les politiques au dialogue

Si l’événementiel se distancie du faux festival «La Boum» au bois de la Cambre, L’Event Confederation invite les virologues et les politiques à accélérer la consultation du secteur au sens large «en vue d’une réouverture prudente et responsable» et pour éviter que de tels problèmes se répètent.

À LIRE ICI

4. La colère gronde dans le secteur de l’Enfance

La crise sanitaire a fortement impacté le secteur de l’enfance. Un contrat de gestion ONE «au rabais» attise encore la colère de ces travailleurs.

À LIRE ICI

RÉGIONS

1. PHOTOS | Le bourgmestre défend l’action de la police au bois de la Cambre: «On était présent vraiment en nombre, on a montré qu’on était là»

Faux festival La Boum au bois de la Cambre: le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a défendu l’action de la police lors de l’évacuation, après que le rassemblement a dégénéré en incidents avec les forces de l’ordre.

À LIRE ICI

2. Coronavirus: peut-on encore avoir une activité physique?

Pratiquer un sport en solo, à l’extérieur, et sans forcer, est même à conseiller, selon le professeur Marc Francaux (UCLouvain).

À LIRE ICI

3. Touché par le Covid, le service Population de Tubize est fermé

Le Covid-19 semble gagner du terrain ces derniers jours et le Brabant wallon n’échappe pas à la règle. Depuis une semaine, le service Population de la Ville de Tubize est fermé.

À LIRE ICI

4. INFOGRAPHIES | Coronavirus: 15 patients ont pu quitter les hôpitaux du Brabant wallon

le nombre de patients hospitalisés dans les unités Covid du Brabant wallon a connu une importante baisse, passant de 62 à 50.

À LIRE ICI

5. L’Horeca pourra installer des terrasses sur des emplacements de stationnement à Bruxelles

Il sera possible d’aménager des terrasses Horeca sur des emplacements de stationnement jusqu’en décembre prochain à Bruxelles, a annoncé vendredi le secrétaire d’Etat régional en charge de l’Urbanisme, Pascal Smet.

À LIRE ICI

6. Le centre de dépistage d’Anderlecht a déménagé

Le centre de dépistage du Covid-19 d’Anderlecht a déménagé. Il est à présent installé à l’Hôpital Joseph Bracops, au 79 Rue Docteur Huet à 1070 Bruxelles, a indiqué vendredi la Commission communautaire commune de Bruxelles.

À LIRE ICI

7. Une nouvelle génération de masques buccaux

Du neuf pour les masques buccaux. Deltrian Protective Equipment, née du partenariat entre le spécialiste de la filtration basé à Fleurus et la Wallonie, vient de commercialiser des masques chirurgicaux de type II auquel est associé un virucide positionné sur la couche externe du masque.

À LIRE ICI

MONDE

1. Un poisson d’avril attire 4.000 personnes âgées dans un centre de vaccination de Séville

Des inconnus ont diffusé ce jeudi un faux appel à la vaccination à toutes les personnes de plus de 80 ans de la ville de Séville, dans le sud de l’Espagne.

À LIRE ICI

2. Les terrasses bientôt rouvertes au Grand-Duché

Dès mercredi prochain, les terrasses pourront à nouveau accueillir des clients au Grand-Duché de Luxembourg.

À LIRE ICI

SPORT

1. Charleroi en cours de régénération: retour sur trois semaines en état de siège

Sorti d’une vague de Covid qui a submergé son noyau, le Sporting de Charleroi entame son sprint pour les play-off 2. Retour sur trois semaines en état de siège.

À LIRE ICI

CULTURE

1. Pas de festival Couleur Café en 2021

Le festival Couleur Café à Bruxelles est annulé pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire. Les organisateurs ont pris cette décision en raison d’un manque de clarté et de perspectives pour les prochains mois. Ils comptent relancer l’événement lors de la prochaine édition en juin 2022.

À LIRE ICI