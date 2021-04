La N552 entre Dour et Hautrage en travaux dès le 12 avril

Du 12 au 23 avril

En complément, du 12 au 23 avril (lors des travaux sur les voies accueillant habituellement la circulation de Dour vers Hautrage):

Pour les usagers circulant sur la N552, l’accès à l’autoroute E19/A7 en direction de Mons sera fermé. Une déviation sera mise en place via l’E42/A16 – accès Pommerœul.

Les usagers circulant sur la N552, en provenance de Dour, et souhaitant emprunter l’accès E19/A7 «Hensies» vers la France devront y accéder via la N554.

Du 26 avril au 7 mai

Du 26 avril au 7 mai (lors des travaux sur les voies accueillant habituellement la circulation de Hautrage vers Dour):

Les usagers circulant sur la N552 et souhaitant emprunter l’accès E19/A7 «Hensies» vers la France seront déviés via l’E42/A16 – échangeur de Pommerœul et l’E19/A7 – échangeur de Saint-Ghislain.

Pour les usagers circulant sur l’E19/A7 en provenance de la France, la sortie n° 26 «Dour» sera fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place via l’E19/A7 et l’échangeur de Saint-Ghislain.

Les usagers en provenance de Hautrage ne pourront pas accéder directement à l’autoroute E19/A7 en direction de Mons. Ils seront invités poursuivre sur la N552 jusqu’au prochain rond-point pour y faire demi-tour.