La boum au bois de la Cambre: 26 personnes blessées, dont 3 policiers, et 6 véhicules de police endommagés

Faux festival «La boum» au bois de la Cambre: la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles précise que 26 personnes ont été blessées, dont trois policiers. Six véhicules de police ont été endommagés.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a fait état ce vendredi de 26 personnes blessées lors des émeutes au bois de la Cambre jeudi soir. Parmi ces blessés figurent trois policiers. Le bilan final fait également état de six véhicules de police endommagés. Cinq voitures ont eu les vitres brisées et les pneus crevés, et le pare-brise d’un camion de la cavalerie policière a été cassé.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a aussi précisé que plusieurs chevaux de la police doivent être examinés par le vétérinaire.

Jeudi soir, la police est intervenue dans le bois de la Cambre à Ixelles pour disperser une foule de 1.500 à 2.000 personnes. Celles-ci s’étaient rassemblées à la suite de l’annonce du faux festival musical «La Boum», un canular posté sur Facebook en vue de tourner en dérision certaines mesures édictées dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

Des échauffourées se sont ensuite produites. La police a essuyé des jets de projectile et plusieurs agents ont été blessés. Des véhicules ont aussi été endommagés.

La police a procédé à une vingtaine d’arrestations administratives. Par ailleurs, quatre personnes ont fait l’objet d’une arrestation judiciaire et une personne est citée directement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 22 avril prochain.