Coronavirus: voici le profil-type du patient hospitalisé à l’entame de la 3e vague

Plus jeune, plus résistant mais aussi plus souvent obèse: le profil-type du patient «Covid» hospitalisé dans les premiers jours de la 3e vague a bien changé.

Alors que la Belgique lutte contre la 3e vague de la pandémie, Sciensano a dressé le profil-type du patient «Covid» actuellement hospitalisé dans les hôpitaux.

1 Un patient plus jeune

«Le «patient type» actuellement admis à l’hôpital est plus jeune», résume Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

D’après Sciensano, ce «patient type» a «11 ans de moins» par rapport au précédent profil dressé: «L’âge médian de ce patient est désormais de 66 ans, contre 77 ans à la fin de l’année 2020.»

Insistant sur le fait que «la moitié des patients a désormais moins de 66 ans», l’Institut de santé publique explique ce changement de profil par deux raisons: le variant britannique, plus tenace, et la vaccination massive des seniors, désormais moins présents dans les hôpitaux.

2 Un patient qui présente moins de pathologies

C’est un constat: le «patient type» actuel présente moins de pathologies sous-jacentes qu’auparavant.

«Il n’y a plus que 36% des patients admis qui souffrent d’hypertension, 26% qui souffrent d’une pathologie cardio-vasculaire et 19% qui sont diabétiques, précise Yves Van Laethem. Par contre, parce que l’obésité est plus fréquente chez les plus jeunes, le pourcentage de patients «Covid» obèses (15%) admis dans les hôpitaux a augmenté.»

3 Un patient plus résistant

Parce qu’il est plus jeune, le «patient type» résiste mieux au Covid-19.

«Le pourcentage de patients qui décèdent à l’hôpital a aussi diminué par rapport à la 2e vague, assure Sciensano. En décembre, on avait 21% de décès parmi les patients admis, contre 16% en février et 14% en mars.»