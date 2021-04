Kompany: «Frankie (Vercauteren) garde une place importante»

Vincent Kompany a assuré que les relations étaient restées bonnes avec Frankie Vercauteren, qui avait été licencié par Anderlecht, en août dernier. Les deux hommes se retrouveront lundi pour Antwerp - Anderlecht.

Antwerp - Anderlecht, ce lundi, aura forcément une symbolique particulière puisque ce seront les retrouvailles entre Vincent Kompany et Frankie Vercauteren. L’entraîneur d’Anderlecht, interrogé sur le sujet, n’a évidemment eu que des bons mots pour son prédécesseur, licencié par Anderlecht au mois d’août: «Frankie garde une place importante dans ma vie, puisque je l’ai connu à mes débuts de joueur (Vercauteren était l’adjoint de Hugo Broos), puis d’entraîneur. Je lui suis reconnaissant. »

Vu de l’extérieur, le divorce a pu être brutal, pour Vercauteren, mais Kompany a voulu recadrer le contexte: «Frankie et moi savions que je voulais devenir entraîneur principal. J’avais l’idée de continuer comme joueur, mais le club avait besoin de clarté, et j’ai juste avancé mes débuts d’entraîneur. La conséquence, pour Frankie, a été son départ. Et pour moi, la fin de ma carrière de joueur.» Kompany assure que les relations sont restées bonnes avec Vercauteren.

Au sujet du match, et de la nécessité de gagner pour garder un espoir de disputer les play-off 1, l’entraîneur d’Anderlecht a redit: «On n’est pas favori, on n’a plus le droit à l’erreur, mais ce groupe a de l’ambition.» Pourra-t-il surprendre Vercauteren, par ses choix? «Je peux imaginer ce qu’il va dire à son équipe, et on peut essayer de se surprendre, mais il faut s’appuyer sur nos automatismes.» Taquin, il glissait encore: «Et puis si je vous dis maintenant quelle surprise je réserve, ce ne sera plus une surprise.»