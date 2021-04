Générations Solidaires: «Le bénévolat, bon pour le moral!»

Depuis la première édition de l’appel à projets, il y a 5 ans, nous avons rencontré des centaines de citoyens qui mettent en place des initiatives locales et solidaires. Focus sur deux femmes passionnées et engagées!

Pourquoi s’investir bénévolement? «Nourrir le lien social de tous les âges qui fréquentent notre lieu me procure une grande joie», explique Dom Moreau, co-fondatrice de la Pépinière à Tournai, un projet citoyen de partages autour de l’autonomie alimentaire (potagers libre-service, cuisine collective, grainothèque).

La Pépinière a reçu le Prix Coup de pouce de Générations solidaires en juin 2019. «J’enseigne en supérieur et depuis un an par visioconférence. Cela fait un bien fou de se retrouver dans des activités vertes qui développent une notion du temps et une manière d’être aux autres différentes», précise Dom Moreau.

Quant à Fanny Calcus, elle a fondé la «Casa Clara», maison de «répit» pour les familles d’enfants porteurs de handicap, à Bruxelles. Le jury de Générations solidaires a choisi la Casa Clara parmi les 10 projets nominés en 2019. «Mon engagement bénévole dans ce projet qui me tenait tant à cœur allait de soi, confie Fanny. Il m’a permis de donner du sens à l’épreuve que nous traversions: la maladie et le décès de notre fille Clara. Elle est la première à qui j’ai parlé de cette maison de cœur où j’aurais aimé me poser avec d’autres parents». Le chemin fut de longue haleine: «Esquisser, concevoir, planifier puis concrétiser ce rêve un peu fou, entourée de personnes qui me sont chères, m’a amené à reprendre confiance et à me dépasser».

La crise sanitaire a imposé de nouvelles contraintes comme le souligne Dom Moreau: «Elle (a) conduit pour nous, bénévoles, à un surcroît de présence, parce qu’il a fallu adapter nos modes de distribution de semences, de plants, la formule de nos ateliers de permaculture, et parce que la demande est grande de pouvoir profiter des bienfaits de notre oasis convivial en cœur de ville».

À la Casa Clara aussi, il a fallu faire preuve de créativité! «La crise sanitaire a renforcé mon engagement et celui des personnes avec lesquelles j’ai le plaisir de collaborer, ajoute Fanny Calcus, devenue coordinatrice de son ASBL. Nous sommes sous tension, car nous devons sans arrêt nous réinventer pour rester aux côtés des aidants proches et pour leur offrir du répit. L’accompagnement psycho-corporel que nous proposons a basculé vers le distanciel ou le présentiel “sans contact”, un comble pour ces métiers de contact qu’exercent avec beaucoup de bienveillance nos accompagnants. Nous avons été très créatifs pour proposer des bulles de répit en extérieur, des moments de répit individuel mais aussi en couple ou en binôme pour un parent avec un frère/une sœur…

L’essentiel est que nous restions présents et disponibles, presque sur mesure, en fonction des besoins de chacun».