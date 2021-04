VIDÉO | «Enragée», Pépita sort du silence après les accusations de racisme contre «Pyramide»: «Ils m’ont salie!»

La co-animatrice du jeu «Pyramide» s’est dit «choquée» par le montage de «Canap95» diffusé mardi soir: «Il suffit de regarder la séquence dans son intégralité pour comprendre qu’elle n’était pas du tout raciste.»

Massivement partagée sur les réseaux sociaux depuis sa diffusion mardi soir, la séquence de TMC compilant les propos racistes et sexistes tenus dans l’ancien jeu «Pyramide» n’a pas plu du tout à Pépita, la co-animatrice visée par ces réflexions.

+ VIDÉO | « C’est à force de manger des bananes » : les remarques sexistes et racistes sur Pépita dans « Pyramide » choquent

Selon l’ancienne collègue de Patrice Laffont, qui s’est notamment exprimée dans «Le Parisien», «en choisissant ces images, ils (les membres de l’émission «Canap95», NDLR) se sont complètement trompés de cible». «C’est un montage de petites séquences. Et il est très bien fait, si on veut jouer sur le sexisme et le racisme, mais la réalité n’était pas du tout celle-là.»

«En colère», comme elle l’a également répété lors de «Touche pas à mon poste» hier soir, Pépita estime donc ne pas avoir été la cible de propos racistes ou sexistes durant l’émission de France 2: «S’il y a un endroit où je n’ai jamais vécu le manque de respect, la misogynie ou le racisme, c’est sur le plateau de «Pyramide».»

#Canap95 : Le jeu télévisé qui cartonnait, c'était "Pyramide", où Pepita distribuait les cadeaux aux gagnants. Et aujourd'hui, en revoyant les images, on se dit que ça devait pas être facile tous les jours pour elle... pic.twitter.com/WdAq85A2Fw — Quotidien (@Qofficiel) March 30, 2021

«Je ne veux surtout pas qu’on touche à «Pyramide», à Patrice Laffont et à Laurent Broomhead, explique-t-elle encore dans «Le Parisien». Et entre nous, nous étions une vraie famille, à l’antenne comme en coulisses. Les personnes qui m’ont humiliée, ce sont celles de «Canap 95». Pas eux.»

Personne n’a perçu cela comme du racisme à l’époque. Et je peux vous dire que si quelqu’un m’avait réellement manqué de respect, je lui serais directement rentrée dedans. Jamais je n’aurais accepté un tel comportement.

Déçue de ne pas avoir été contacté par TMC avant la diffusion de ces images, Pépita regrette notamment qu’on l’ait «fait passer pour la Noire qui subit le racisme, qui n’a pas eu le choix pour avoir un travail…»

«On va où là? Qui sont-ils pour parler à ma place? Il n’y a que moi qui puisse dire si j’ai subi ou pas quelque chose, fulmine la co-animatrice de «Pyramide». Les conséquences sont extrêmement violentes, pour moi, comme pour mes proches. Se servir de moi pour ça, avec les tensions actuelles dans le pays autour de ces questions, je ne suis pas d’accord. Ils m’ont manqué de respect. Ils ont voulu faire le buzz, c’est tout. C’est scandaleux.»

"Je suis enragée (...) Je ne supporte pas que l'on salisse cette émission"



Pépita réagit en exclusivité dans #TPMP après la polémique sur l'émission "Pyramide" ! #TPMP11Ans pic.twitter.com/BA5GJ3Ucjs — TPMP (@TPMP) April 1, 2021

Également invitée en soirée sur le plateau de «Touche pas à mon poste», Pépita a réitéré ses attaques contre TMC: «J’ai eu TMC au téléphone et ils voulaient m’inviter sur le plateau pour en débattre! Ils sont malades! […] C’est moi qu’ils ont salie! S’ils avaient été honnêtes, ils m’en auraient parlé. Ils ont préféré prendre juste le côté malhonnête et vil pour faire un buzz. Ils n’ont pas fini de m’entendre!»