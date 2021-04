Les deux clubs de Milan reversent les amendes de Lukaku et Ibrahimovic à des œuvres

Le 26 janvier dernier, Lukaku et «Zlatan» avait eu une altercation durant le quart de finale de Coupe d’Italie, remporté par l’Inter Milan.

L’Inter et l’AC Milan ont communiqué leur décision commune de reverser les amendes reçues par Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic suite à leur clash, à une association caritative «L’AC Milan et l’Inter Milan, conscients qu’ils ont toujours représenté les valeurs les plus authentiques du sport, ont déjà condamné l’épisode qui a impliqué Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, considérant qu’il n’est pas conforme aux principes partagés du fair-play sportif. Conformément à leurs valeurs, l’AC Milan et l’Inter s’engagent également à reverser à des associations caritatives, les amendes infligées aux joueurs.»

Le montant de ces amendes et leur destination sont inconnus.