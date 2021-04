Expos, chasse aux trésors… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Malgré la crise sanitaire, plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

EXPOSITIONS

Louvain-la-Neuve

«Soulèvements» Qu’est-ce qu’un soulèvement? Neuf étudiants en dernière année de l’option arts au lycée Martin V se sont intéressés à la pensée du philosophe Georges Didi-Huberman pour créer une exposition que tente de répondre à cette question. Au PointCulture, place Galilée 9/9A. Jusqu’au 30 avril. Entrée libre.

https ://www.pointculture.be/agenda/evenements/exposition-soulevements/

«En Amérique avec Tintin» Dernier week-end pour découvrir des planches inédites de l’album «Tintin en Amérique». Philippe Goddin, spécialiste de l’œuvre et de la vie d’Hergé, présente des documents jamais exposés au grand public et de nombreuses photos pour redécouvrir l’aventure du célèbre reporter dans le Nouveau Monde. Musée Hergé, rue du Labrador, 26. Entrée: 12€; 5€ pour les 7-14 ans, les étudiants de LLN et les enseignants; gratuit pour les moins de 7 ans. Réservations indispensables (010 48 84 13, resa@museeherge.com, ou sur la plateforme de réservation en ligne).

https ://www.museeherge.com/fr/news/722/nouvelle-exposition-temporaire-sur-le-theme-de-lamerique

EN FAMILLE

Hélécine

Vacances de printemps au château d’Hélécine Pendant les vacances de Pâques, le château d’Hélécine propose des activités diverses aux enfants: grimage, ateliers créatifs, château gonflable, pêche aux canards, mini-golf… Le parc (30 ha) est ouvert à ceux qui souhaitent simplement s’y balader. Tous les jours jusqu’au 18 avril. L’entrée au parc et le parking sont gratuits. Rue Armand Dewolf, 2.

https ://chateaudhelecine.be/fr/event/les-vacances-de-printemps-au-chateau-dhelecine/

Louvain-la-Neuve

Découvrir le Musée L en famille Le mercredi 7 avril, de 10 h à 15 h, le musée propose un parcours d’activités, d’observation et de création, aux enfants de 5 à 12 ans accompagnés de leurs parents: le musée propose ainsi de découvrir ses collections et le bâtiment qui les abrite. Participation: 5€. Réservations indispensables (publics@museel.be). Place des Sciences, 3.

https ://museel.be/fr/evenement/journee-familles-archi-amusant

Perwez

Chasse au trésor Ces 3 et 4 avril, le Centre culturel propose une chasse au trésor pour toute la famille. L’objectif? Découvrir où sont cachés tous les chocolats. Durant la balade, les participants auront plusieurs épreuves à accomplir et devront résoudre quelques énigmes. Pour participer, se rendre samedi ou dimanche, à partir de 9 h, au centre culturel où une enveloppe comprenant les instructions sera donnée. Pas de réservation. Participation gratuite. Centre culturel, Grand-Place, 32.

https ://www.quefaire.be/chasse-au-tresor-8380601.shtml

STAGES

Genappe

Land-art Du 6 au 9 avril, ateliers de land-art pour les 7-10 ans: installations éphémères, sculpture, tissage… Une organisation des Ateliers du Léz’arts. De 9 h à 16 h. Participation: 100€. Réservations: ccgenappe@gmail.com. Pour tout renseignement: 0488 89 93 78. Rue de Bruxelles, 38.

https ://www.lesateliersdulezarts.be/

Braine-l’Alleud

Beach soccer Du 5 au 9 avril, le club Newteam propose un stage de beach soccer aux 7-18 ans. Deux formules: 25€ par matinée et 100€ pour la semaine. Inscription obligatoire (0473 48 60 34, newteam@beachsoccerbelgium.be). Rue Ernest Laurent, 215.

https ://www.facebook.com/newteambeachsoccer/?ref=page_internal