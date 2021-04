Preud’homme bientôt sélectionneur de la République démocratique du Congo? La fédération en fait sa priorité

Selon la Dernière Heure, Michel Preud’homme serait la priorité pour le poste de T1 en République démocratique du Congo. Des contacts auraient déjà été établis.

Le revers de la RDC face au Gabon (3-0) le 25 mars dernier a été fatal pour les Léopards dans la course à la qualification pour la CAN 2021. Un échec qui devrait sceller le sort de Christian N’Sengi et son staff. Pour la fédération congolaise, le successeur serait tout désigné en la personne de Michel Preud’homme. C’est en tout cas ce qu’avance la DH ce matin.

L’objectif serait de placer le vice-président du Standard juste à temps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Dans cette optique, des contacts auraient déjà été pris entre les deux parties. La balle serait désormais dans le camp de l’ex gardien de but qui pourrait y voir une belle alternative au poste de T1 dans un club, plus exigeant physiquement.

Le contrat de MPH à Sclessin prend fin en juin, avec une année en option dans son contrat, modifié lorsqu’il avait décidé de quitter les terrains la saison passée.