Le tournoi de Rio annulé en raison de l’aggravation de la pandémie au Brésil

Pas de tournoi carioca à cause de la pandémie. Photo News

Le tournoi ATP 500 de Rio, principal tournoi d’Amérique du Sud, a été annulé en raison de l’aggravation de la pandémie au Brésil, ont annoncé ce jeudi les organisateurs de cette épreuve sur terre battue.

Traditionnellement programmé mi-février, l’Open de Rio avait été une première fois reporté à une date non précisée pour faire de la place dans le calendrier à l’Open d’Australie, lui aussi décalé de quinze jours (8-21 février) en raison du Covid-19.

Mais «compte tenu du scénario d’incertitude concernant le contrôle de la pandémie causée par le coronavirus, l’Open de Rio […] ne sera pas organisé en 2021», ont finalement indiqué ses organisateurs dans un communiqué.

La prochaine édition du tournoi aura donc lieu en 2022, est-il ajouté.

Le dernier Open de Rio s’était tenu du 17 au 23 février 2020, quelques jours avant que le premier cas de Covid-19 ne soit détecté au Brésil, le pays qui compte le plus de décès (plus de 320.000) et de contagions après les États-Unis.

Le Brésil se débat depuis plusieurs mois pour tenter de contrôler l’épidémie. En mars, le pays a enregistré une véritable hécatombe, avec plus de 66.000 morts, deux fois plus que le pire mois jusqu’à présent, celui de juillet 2020.