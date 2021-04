JO 2022: une 2e place pour la Belgique avec Loena Hendrickx

La 5e place de Loena Hendrickx aux championnats du monde la semaine dernière à Stockholm, qui a a qualifié la patineuse artistique de Turnhout pour les JO de Pékin en 2022, permet aussi à la Belgique de bénéficier d’une deuxième place aux JO en février prochain dans la capitale chinoise.

Jade Hovin est candidate pour cette seconde place. Cette jeune Tournaisienne de 16 ans devrait pouvoir tenter sa chance au Nebelhorn Trophy du 22 au 25 septembre en Allemagne. «Cela va être dur, mais pas impossible», a confié Jade Hovin dans les journaux du groupe Sudpresse jeudi. «La compétition est organisée pour toutes les filles qui ont une place mais qui doivent se qualifier pour les Jeux. Il y a déjà 24 patineuses qualifiées pour Pékin, il reste six places à prendre. C’est la seule et unique chance pour se qualifier. Même si je dois encore obtenir un certain nombre de points, la Fédération belge ne devrait pas laisser passer cette chance unique».

Jade Hovin a pris la 6e place de l’épreuve juniore à Sofia remportée par Nina Pinzaronne le mois dernier et remporté une épreuve à Minsk cette saison.

De son côté, Loena Hendrickx, 21 ans, va travailler avec son frère, Jorik et sa coach Carine Herrijgers sur un nouveau programme. Elle aura le soutien de sa partenaire d’entraînement, la Néerlandaise Lindsay van Zundert, 16 ans, qui a obtenu de la fédération néerlandaise de pouvoir aller à Pékin grâce à sa 16e place à Stockholm lors des Mondiaux.