Intoxication au CO d’un bébé d’une semaine et de ses parents à Berchem-Sainte-Agathe

Les parents d’un bébé d’une semaine, résidant rue des Soldats à Berchem-Sainte-Agathe, ont appelé ce jeudi vers le 112 pour des troubles respiratoires chez leur enfant, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Les parents et leur bébé ont tous les trois été emmenés à l’hôpital et pris en charge pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO). Leurs jours ne sont pas en danger.

Le médecin mobilisé sur place a ausculté l’enfant et a constaté que ses troubles provenaient d’une intoxication au CO.

La fuite du gaz est partie d’un chauffe-eau situé dans la salle de bains qui fonctionnait mal. Il y avait également un manque de ventilation. L’apport d’air frais n’était pas suffisant.

Des techniciens de Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité à Bruxelles, ont mis sous scellés le chauffe-eau.